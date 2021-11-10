Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşlı bireylerin ömürleri boyunca biriktirdiği hatıraların unutulmasını engellemek, eğlenceli terapi yöntemleriyle sosyal yaşamdaki aktivitelerini dolu tutmak için Moral Evi'nde İngilizce eğitimlere başlandı.

Hafıza kaybı birden fazla dil bilen insanlarda daha az görülüyor

Hafıza kaybının birden fazla lisan bilen insanlarda daha az sıklıkta görülmesi dolayısıyla dil öğrenimine ağırlık veren büyükşehir, yaşlı vatandaşların beyin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Moral Evi üyelerine, haftada 30 saat olmak üzere halk eğitim kurumlarında görev yapan İngilizce öğretmenleri tarafından ders veriliyor.

Yaklaşık 20 gündür verilen eğitimler ışığında hafızasını ezbere dayalı dil eğitimiyle diri tutan hastalar hem keyifli dakikalar geçiriyor hem de yeni bir lisan öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, yaşlı bireylerin hafızasını diri tutmak için Moral Evi'nde birçok terapi yöntemini düzenli aralıklarla uyguladıklarını belirtti.

"Hastaneden alzheimer tanısı almış hastaları kabul ediyoruz"

Alzheimer hastalığının tam anlamıyla bir tedavisinin olmadığını aktaran Tolay, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Yaşlı Destek Programı kapsamında Moral Evi projesinin hayata geçirildi. Hükümetimiz sosyal destek içeren projelere çok büyük katkısı oldu. Vatandaşın gönlüne dokunmak çok anlamlı. Biz bu açığı kapattığımız için vicdanen çok rahatız. Merkezde gruplar halinde terapi uyguluyoruz. Özellikle hastanelerden alzheimer tanısı almış hastaları kabul ediyoruz."

Bu hastalığın aileler için de çok zor olduğunu dile getiren Tolay, "Merkezde hastalara gündüz bakım evi hizmeti sunuyoruz. Hastaların sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, sosyal hayata adaptasyonlarını sağlayacak türden çalışmalar organize ediyoruz. Bu yönümüz sayesinde hasta yakınları da nefes alıyor. Amacımız onları hayatla daha barışık bir hale getirmek" değerlendirmesinde bulundu.