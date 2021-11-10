Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'te polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kurtalan yolu Kezer bölgesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 480 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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