İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları, yönettikleri ve örgüte üye oldukları", "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları" öne sürülen zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmalar sonucu kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt elebaşısı ve sözde 2 yöneticinin de bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 7 tabanca, 14 şarjör, 50 fişek, 2 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 2 silah kabzası, 1 kelepçe, 2 pompalı tüfek, 11 kartuş, 6 kılıç, 13,45 gram eroin, 35 gram sentetik uyuşturucu, 1,30 gram kokain, 2,3 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.