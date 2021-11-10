Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar A. idaresindeki 55 GU 140 plakalı hafif ticari araç, Kumarlı Mahallesi'nde İsa Bozyel'in kullandığı 55 AFS 252 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yol kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Hanife Ç, Sevine S. ve Hatice A'nın yanı sıra otomobil sürücüsü Bozyel yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozyel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozyel'in bir cenazeye katılmak üzere Allı Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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