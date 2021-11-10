Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'ın güzelliklerine kuş bakışı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van’ın Başkale ilçesinin güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.
Van'ın Başkale ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.
İlçeye bağlı Yavuzlar köyünde bulunan peri bacaları ve Pamukkale'yi andıran doğa harikası Başkale travertenleri de kentin etkileyici yerlerinden.
Etiketler: Van
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