Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altında
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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