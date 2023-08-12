Malatya'da art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilylurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bir dakika arayla ikinci deprem

İlk sarsıntıdan yaklaşık bir dakika sonra Yeşilyurt ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İkinci deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamasında, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" sözlerini kullandı.

"Herhangi bir olumsuz durum yok"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi. Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

Vali Hulusi Şahin de herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etti.

4,2 büyüklüğünde bir deprem daha

Saat 18.18'de Yeşilyurt'ta 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Sarsıntı yerin 9.13 kilometre altında kaydedildi.