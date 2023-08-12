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Türkiye
TRT Haber 12.08.2023 16:48

Malatya'da art arda 2 deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde art arda 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da art arda 2 deprem
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilylurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bir dakika arayla ikinci deprem

İlk sarsıntıdan yaklaşık bir dakika sonra Yeşilyurt ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İkinci deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamasında, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir olumsuz durum yok"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Sezer, açıklamasında şunları kaydetti;

Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım.

Vali Hulusi Şahin de herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etti.

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