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Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinin yaklaşık bir kilometre ötesinde sürücüleri uyararak ulaşımı kontrollü sağlamaya çalıştı.

Öte yandan kaza bölgesindeki çok sayıda kişiyi, etrafa saçılan arılar soktu.

Ambulanslarda müdahale edilen İsmail Başyiğit, Abdullah Baki ve Doğan Dallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özel kıyafet giyen bölgedeki arıcılar ile Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon, Kayseri-Malatya kara yolunun Yukarıulupınar mevkisinde devrildi.

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