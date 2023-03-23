"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği kentte, vatandaşların barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Malatya'daki en büyük konteyner kent ise İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki yaklaşık 200 dönüm alana kuruldu.

Altyapı çalışmalarının ardından 2 bin 122 adet konteyner kurulan geçici konaklama merkezine şimdiye kadar 8 bin kişi yerleştirildi.

Geçici konaklama merkezine depremzedelerin konaklayacağı yalıtımlı konteynerlerin yanı sıra 2 çocuk oyun alanı, 2 basketbol sahası, 30 konteyner okul, mescit, çamaşırhane, sağlık ocağı, eczane, 15 konteyner idari alan ile yemek çadırları kuruldu.

Depremzedelerden yetkililere teşekkür

Konteyner kente yerleştirilen depremzedelerden Uğur Kılıç, "Devletimiz depremzedeler için adeta seferber olmuş durumda. Her türlü desteği görüyoruz." dedi.

Ailesiyle konteyner kente yerleştikten sonra yetkililerin bir an olsun kendilerini yalnız bırakmadığına vurgu yapan Kılıç, televizyon, battaniye, ısıtıcı ve buzdolabı gibi ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade etti.

Kılıç, depremin ilk gününden bu yana desteklerini gördükleri tüm yetkililere teşekkür etti.

Emine Tahin ise 5 kişi konteynerde yaşayacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Herkese yardımcı oluyor. Allah onun da yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Depremzedelerden Mustafa Eser, "Her şeyimizi getirip bize teslim ediyorlar. Bir eksiğimiz kalmadı. Yetkililerin ilgisi bize karşı çok iyi." diye konuştu.

Gençler basketbol sahasında oynamaktan mutlu

Konteyner kente kurulan basketbol sahasında oynayan gençlerden Yakup Bayındır, "Bizlerin de düşünülmesi çok güzel. Mutlu olduk. Boş vakitlerimizde arkadaşlarımızla birlikte burada buluşup spor yapıyoruz. Biraz olsun depremin acılarını böylece unutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Beyhan da "Devletimize burayı yapıp bizleri de düşündükleri için çok teşekkür ederiz. Minnettarız. Burada spor yaparak biraz olsun acılarımızı unutuyoruz." dedi.