Şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi'nin neden olduğu selden etkilenen Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları, bazı noktalarda devam ediyor.

Belediye ekipleri, sel nedeniyle deforme olan sokaklardaki parkeleri sökerken, bir yandan da kapanan kanalizasyonları açma çalışması yürütülüyor.

Sel nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar ise temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İş yerindeki televizyonların sel sularının altında kalmasının ardından kurtardıkları malzemeleri evinin önünde eşi ve çocuklarının yardımıyla yıkayarak bazı kullanılabilecek parçaları sökmeye çalışan televizyon tamircisi Aziz Sino, "Televizyondaki parçaları söküyoruz, kurtarabileceklerimizi sonradan değerlendireceğiz." dedi.

Aracı sel nedeniyle sürüklenen ve içerisi su dolan Yusuf Yaşar ise "Arabamız 100 metre ileriye sürüklenmişti, arabayı getirdik evin önüne kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Babam hamaldı, bu arabayı alana kadar çok zorluk çekti. Mağdur olduk." ifadelerini kullandı.