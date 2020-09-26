Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı.

İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçradı.

50 ev boşaltıldı



Söke Kaymakamı Soner Zeybek, şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi. Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Zeybek, "Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor" dedi.