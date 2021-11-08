Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Makas atan sürücüye ceza yağdı
İstanbul'da, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren şahsa, toplamda 3 bin 568 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, makas atan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Seyir halinde gerçekleştirilen denetim sırasında ekipler, bir araç sürücüsünün D-100 Güney Kartal mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Takibe başlayan ekipler, güvenli bir bölgede aracı durdurdu.
Sürücü M.K'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden 1339 lira, 'yakın takipten' 144 lira, ayrıca 'iki şeridi birden kullanmak', 'emniyet kemeri takmamak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmaktan' toplamda 2085 lira idari para cezası uygulandı.
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