İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, makas atan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Seyir halinde gerçekleştirilen denetim sırasında ekipler, bir araç sürücüsünün D-100 Güney Kartal mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Takibe başlayan ekipler, güvenli bir bölgede aracı durdurdu.

Sürücü M.K'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden 1339 lira, 'yakın takipten' 144 lira, ayrıca 'iki şeridi birden kullanmak', 'emniyet kemeri takmamak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmaktan' toplamda 2085 lira idari para cezası uygulandı.