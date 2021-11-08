Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arkadaşını bıçakla öldüren zanlı yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Bayrampaşa'da alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşına bıçakla saldırdığı ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Muratpaşa Mahallesi'nde 44 yaşındaki Ömer Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, şüphelinin maktul Ömer Arslan'ın, elektrikçi arkadaşı Rıza K. olduğu ve tartışmanın alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Rıza K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul
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