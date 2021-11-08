Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Muratpaşa Mahallesi'nde 44 yaşındaki Ömer Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelinin maktul Ömer Arslan'ın, elektrikçi arkadaşı Rıza K. olduğu ve tartışmanın alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Rıza K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.