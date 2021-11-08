Ambarlı Mahallesi’nde inşaat halindeki 5 katlı binasında kontrole gelen Ferhat Demir, bekçilik yapan Ergün Celep'i bodrum kattaki asansör boşluğunda buldu.

Demir'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bekçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Celep'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



“Cansız bedenini gördüm”

Celep'in cansız bedenini bulan Ferhat Demir, “Sabah 12.30 gibi inşaata geldim. Denetlemeye başladım. Bodrum kata indim. Burada cansız bedenini gördüm. Şok oldum. Düşüp mü öldü bilmiyorum. Polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdim. 2 tane de rahatsızlığı vardı” dedi.

