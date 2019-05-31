İstanbul'da 233 kilometrelik raylı sistem her gün milyonları taşıyor. İstanbullular hem konforlu hem de hızlı olması sebebiyle raylı sistemleri tercih ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un birçok noktasında yeni hatlar yapıyor. O hatlardan 2'sinin tamamlanmasına az bir süre kaldı.

2 saatte gidilen yol 26 dakikaya düşecek

O hatlardan biri, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı.

Birinci aşaması tamamlanmak üzere olan hat, Avrupa yakasındaki 8 ilçeyi birbirine bağlayacak. Mahmutbey'den başlayan hat, Mecidiyeköy'e uzanacak.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri Mecidiyeköy. Mecidiyeköy üzerinden Mahmutbey'e araçla gidenler 2 saatte gideceği yolu metro ile 26 dakikada gidecek.

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı 24 buçuk kilometre uzunluğunda ve 19 istasyonu var. Hat, 4'lü ve 8'li vagonlardan oluşuyor, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu ve en önemlisi yüzde 50'sinden fazlası yerli üretim. İlk 3 tren metro hattına indirildi. Testleri sürüyor.

Mecidiyeköy-Mahmutbey hattının 2019 yılı sonunda açılması hedefleniyor.

Gün içerisinde kullanılacak 300'ün üzerindeki araç, bir düğmeye basıldığında tüm rotaları belirleyerek tamamen içinde sürücüsü olmadan tüm taşıma faaliyetlerinin otomasyonunu sürücüsüz yapabiliyor.

İkinci kısım olan Mecidiyeköy-Beşiktaş-Kabataş arasının yapımı da sürüyor.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy arası 33 dakikada katedilecek

Yıl sonuna kadar açılacak olan ikinci hat ise, "Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı”.

Yaklaşık 10,10 kilometre uzunluğunda, 14 istasyondan oluşuyor.

"Tramvay hattı Eminönü'nden başlayarak Alibeyköy'e gidecek. Gün içinde Eminönü'nden Alibeyköy'e 1 buçuk saat sürüyor ancak tramvayı kullananlar 33 dakikada gidebilecek. Son istasyon, Alibeyköy Cep Otogarı olacak.

Enerjisini yere gömülü sistemden alacak

Hatta, açıktan kablo çekilmeyen katenersiz sistem uygulanarak, enerjisi yere gömülü bir yapı kullanılacak.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının da bu yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Hayrettin Kavi