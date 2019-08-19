Türkiye

Mahalle berberinden 14 şişe sahte içki çıktı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:22 - Son Güncelleme 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir berber dükkanında yapılan aramada 14 şişe, evde yapılan aramada ise 36 şişe sahte içki bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İstasyon Mahallesi Bahçe Sokak'ta faaliyet gösteren berber dükkanına düzenlenen operasyonda 14 şişe sahte içki ele geçirildi, M.M.Y. gözaltına alındı. M.M.Y'nin emniyetteki ifadesinde içkileri C.E'den aldığını itiraf etmesi üzerine zanlının 29 Ekim Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramada 36 şişe sahte içki ile imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi. C.E'nin 20 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA Etiketler: sahte içki ankara

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