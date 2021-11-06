Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 8 katlı bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Zaman zaman kavgalar yaşanırken, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Çocuklar kayboldu, baygınlık geçirenler oldu

Bir anne, alışveriş yapmak için diğer müşterilerle yarışırken 6 yaşındaki kızını unuttu. Yaklaşık 45 dakika boyunca annesini bulamayan kız gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada mağaza görevlilerinin '1 adet kız çocuğu bulunmuştur' anonsu ise şaşırttı. 74 yaşındaki bir adam da fenalık geçirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Mağaza açılışı iptal edildi, polis barikat kurdu

Açılış sırasında bir grup vatandaş, sıraya giren müşterilere tepki gösterdi. Salgını hiçe sayan alışveriş meraklıları ise tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşlara polis ekiplere müdahale etti. Ekipler, mağaza önünde barikat kurarak içeriye girişleri engelledi.