İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevreyolu ile okul çevresinde yayaların yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünü sağlamak için trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, araç sürücülerine yaya geçitlerinden geçişlerde yayalara yol vermeleri ve bu hususta yaşanabilecek kazaların önüne geçme ve güvenli geçişlerini sağlamak için bilgilendirme çalışması yapıldı.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

