Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı 12 saat sonra gemi trafiğine açıldı
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının ani değişimiyle oluşan sis birçok ilde etkili oluyor. Çanakkale Boğazı'nda da sabah saatlerinde yoğun sis görüldü. Sisin azalmasıyla gemi geçişlerine kapatılan boğazda trafik yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Yaklaşık 12 saat sonra sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği, transit geçişlere açıldı.
Etiketler: Çanakkale
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