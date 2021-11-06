Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan ve 1243 Kösedağ Savaşı sonrası Moğollar tarafından tahrip edilen Keykubadiye Sarayı´nın beşinci yıl kazı çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar, Prof. Dr. Ali Baş başkanlığında 15 kişilik kazı ekibi ile sürüyor.

Bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alâeddin Keykubad'a ait odanın mozaik kalıntılarına rastlandı. Konağın giriş kısmında bulun şadırvan, surlar ve çini mozaikler gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı başkanı bu gelişmelerin sevindirici olduğunu bu alanın tamamen Keykubadiye Sarayı müştemilatı olduğunun kesinleştiğini söyledi.

"'Dört Kemerli Yapı’ ve ‘Tonozlu Yapı’ günümüze kadar gelen iki yapı"

Selçuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr Ali Baş, kazı çalışmalarıyla ilgili, "‘Dört Kemerli Yapı’ ve ‘Tonozlu Yapı’ saraydan günümüze kadar gelebilen iki yapı. Biz arkamızda gördüğünüz tonozlu yapıda bu seneye kadar çalışma yürütemedik. Çünkü yapı çok kötü durumdaydı ve tehlike arz ediyordu. Şeker fabrikası askıya alındı ve kazıya başladık.Yani iki alanda da şu anda kazı çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

"Saraydan çok önemli veriler geleceğine inanıyoruz"

Prof. Dr. Ali Baş, kazı çalışmalarında yeni verilerle karşılaşacaklarına dair buluntular bulduklarına da değindi:



"Bu sene yaptığımız çalışmalarda, özellikle dört kemerli yapının bulunduğu kısımda yeni verilerle karşılaştık. Bunun ötesinde çok fazla bize mimari buluntu gelmemişti. Küçük buluntular çini seramik gibi malzemeler geliyordu ama mimari buluntu çok fazla yoktu. Tonozlu yapının içerisinde hem duvar hem de diğer veriler anlamında çok daha farklı şeylerle karşılaştık. Saraydan çok önemli veriler geleceğine inanıyoruz. Çünkü kazı alanında yaptığımız çalışmalar bizi buna doğru götürmeye başladı."

Baş, 2022’den itibaren çok daha uzun soluklu çalışmalarla sarayın büyük bir bölümünü kısa süre içerisinde açığa çıkaracaklarının altını çizdi.