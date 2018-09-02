Maganda kurşunuyla yaralanan gencin yardımına Mehmetçik yetişti

Alınan bilgiye göre, Hasanabat Mahallesi'ndeki düğünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin havaya ateş açması sonucu 27 yaşındaki H.C. başından yaralandı.

Ailesi tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirilen H.C'nin, ilk müdahalesinin ardından Van'a sevkine karar verildi.

Durumu ağır olan yaralının, karayoluyla sevkinin riskli olması üzerine durum Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu'na iletildi.

Vali Zorluoğu'nun koordinesinde yürütülen çalışmayla H.C'yi alması için Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’ndan askeri helikopter görevlendirildi.

112 Acil Servis ekibi tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’na, buradan da askeri helikopterle Filo Komutanlığı’na getirilen H.C, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

H.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA