Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı

Vilayet meydanında düzenlenen törende, Eskişehir Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kurtuluş Savaşı'nın merkezinde yer alan Eskişehir ve Eskişehir halkının savaşta büyük acılar çektiğini, bedeller ödediğini ancak azmi, cesareti ve kararlılığı ile vatanını kurtarıp korumayı başardığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının komutasındaki kahraman Türk ordusunun 2 Eylül 1922'de Eskişehir'i düşman işgalinden kurtardığını hatırlatan Büyükerşen, şunları söyledi:

"O dönemde Eskişehir, harap ve bitap durumdaydı. Her yer yakılıp, yıkılmıştı. Kelimenin tam anlamıyla işte o gün taş taş üstünde kalmamış Eskişehir, bugün ülkenin ve dünyanın gıptayla baktığı bir hale geldi. Eskişehir adeta küllerinden yeniden doğdu. Bu kentin kendi küllerinden yeniden doğması sanıldığı kadar kolay değil. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk. Kurtuluş Savaşı ve Eskişehir'in kurtuluşunun kahramanları, kanları ve canlarını bu topraklarda bırakmış aziz şehitlerimiz ile onların emanetine her zaman sahip çıkmış olan değerli Eskişehirliler. 2 Eylül 1922'deki kurtuluş sevincini ve o günkü ruhu asla unutmamalıyız."

"Eskişehir halkı şanlı bir destan yazdı"

Hava Piyade Yüzbaşı Oğuz Sayıl da, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu anlattı.

Esareti kabul etmeyen Türk milletinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola çıktığını vurgulayan Sayıl, "Türk milleti, unutulması mümkün olmayan onurlu ve haklı bir mücadele vererek ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve tarihte hak ettiği yeri aldı. Kurtuluş Savaşı'nda şerefli bir mücadele veren Eskişehir halkı 2 Eylül 1922'de şanlı bir destan yazdı" dedi.

Törende ayrıca şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kaynak: AA