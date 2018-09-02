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Sağlık Bakanı Koca'dan 'şarbon' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 48 kişinin hastanelere davet edildiğini, 6 kişide deri lezyonları görüldüğünü açıkladı.

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Sağlık Bakanı Kocadan şarbon açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri’deki şarbon vakasına dair yazılı açıklama yaptı. Koca, Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 48 kişinin muayene ve tetkik amacıyla hastanelere davet edildiğini aktardı.

Bu kişilere gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Koca, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği, şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir.  Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece 6 vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir."

Kaynak: AA

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