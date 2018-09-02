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Gaziantep’te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

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Gaziantepte trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan 79 DU 351 plakalı kamyonet ile 27 AAH 618 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi ile 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan 2'sinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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