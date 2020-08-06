Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'nin kolu olan Lüleburgaz Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Yüzlerce ölü balık kıyıya vururken, haber verilmesi üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediyesi ekipleri gönderildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, derede incelemede bulunarak su ve ölü balıklardan numuneler alıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri dereye temizlenmesi için su takviyesinde bulundu.