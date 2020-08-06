Haber Giriş: Kaynak: DHA
Lüleburgaz Deresi'nde balık ölümleri
[Fotoğraf: DHA]
Kırklareli'deki Lüleburgaz Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, ölü balıklar ve sudan numune aldı.
Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'nin kolu olan Lüleburgaz Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Yüzlerce ölü balık kıyıya vururken, haber verilmesi üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediyesi ekipleri gönderildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, derede incelemede bulunarak su ve ölü balıklardan numuneler alıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri dereye temizlenmesi için su takviyesinde bulundu.
Etiketler: Lüleburgaz Deresi balık ölümleriSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 16:37
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