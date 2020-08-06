ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak kademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.