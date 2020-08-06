Haber Giriş: Kaynak: AA
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak kademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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