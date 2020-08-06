Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: orman yangını çanakkaleSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 14:55
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