Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'nde devrilen tır viyadükte asılı kaldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde devrilerek viyadükte asılı kalan tırın yola düşme riski nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde trafik akışı durduruldu.
Kocaeli'de Metin K. idaresindeki tır, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki viyadükte kontrolden çıkarak devrilip korkuluklarda asılı kaldı. Tır şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA ]
Anadolu Otoyolu'nun üzerinde bulunan viyadükte bir bölümü asılı kalan tırın kurtarılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.
Tırın viyadükten Anadolu Otoyolu'na düşme riski nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Çayırova-Şekerpınar mevkisinde çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.
Etiketler: tır Kocaeli anadolu otoyoluSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 15:02
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