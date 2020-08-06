Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, gelecek yıl yine aynı aylarda kenenin Türkiye gündemini meşgul edeceğini söyledi.

Bu yıl KKKA hastalığının 7 ilde tedirginliğe yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Çetin, geçen yıllara göre vakaların yaklaşık 2 ay erken görüldüğüne dikkat çekti.

Yoğunluğun olduğu 7 il

Prof. Dr. Çetin, "KKKA bölgede 7 ilde yoğun olarak görüldü. Bu iller Yozgat, Çorum, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan. Geçen yıllara göre yaklaşık 2 ay erken görüldü. Normalde biz mayıs sonlarında görmemiz gereken KKKA vakalarını mart ayında görmeye başladık. Çok hızlı bir seyirle nisan sonuna kadar Sivas'ta 150'ye yakın vaka oluşmuştu. Bu süreç içerisinde özellikle ülkemizde koronavirüs ile yapılan mücadeleden kaynaklanan yoğunluk nedeniyle artış oldu. Ancak duruma göre alınan tedbirlerle özellikle son 1 aydır ülkemizin genelinde KKKA vakalarında ciddi bir düşüş görüyoruz."

[Prof. Dr. İlhan Çetin]

Vaka sayısı 1120'lerde

2020 yılı içindeki KKKA vaka sayısı ve ölüm oranı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çetin, "Şu an Sivas'ta 191 vakamız oldu. Sivas'ta 12 hastamızı malesef kaybettik. Ama diğerleri şifa ile taburcu edildi. Şu anda servislerimizde sadece 6 hastamız tedavi görüyor. Hastalarımızın durumları ağır değil ve tedavileri sürüyor. Yapılan haberler ile birlikte gerekli tedbirler alındı. Şu anda da vaka sayısı ülkemiz genelinde 1120'lerde kaldı ve ölüm sayısı 61 oldu" dedi.

Bu aylarda vakaların azaldığını anlatan Çetin, şunları söyledi:

"KKKA'nın aktif zamanını geçirmiş olduk. En sıkıntılı zamanlar bitti. Ancak önümüzdeki yıl da bahar aylarında yeniden geleceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Özellikle risk grubu dediğimiz insanların bu noktalarda tedbirleri elden bırakmamaları gerekir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların dikkat etmesi gerekiyor."