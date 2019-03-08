Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Çocuk isterse 'Lise mezunuyum antrenörlük belgem var, lise mezunuyum ilk yardımla ilgili belgem var, BT belgem var' diyebilecek. Liselerde bu beceri paketleri, her çocuğumuzun rahatlıkla erişebileceği, kimi dersle ilgili kimi dersten bağımsız olarak sertifikalandırılan içerikler" açıklamasında bulundu.

Bir çocuğun liseyi bitirdiğinde uluslararası düzeyde bir BT sertifikası alabileceğini söyleyen Bakan Selçuk, "Şu anda İstanbul'da dört okulda pilot uygulamalarını yapıyoruz. Bu, çok yaygınlaşacak" dedi.

Selçuk açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye E-Spor Federasyonuyla bir çalışma yürütüyoruz. e-Spor konusunda, çocuklarımızın zarar görmemesi ve bunun daha olumlu bir şekilde kanalize edilebilmesi için bazı çalışmalarımız var. e-Spor konusundaki politikamızı 1,5 ay içerisinde kamuoyuyla paylaşmış olacağız"

Teknoloji bağımlılığı ile ilgili eğitimler düzenlendi

Bakan Selçuk, teknoloji bağımlılığı üzerine çalışma yaptıklarını da belirterek, "843 bin öğretmen, 58 bin yöneticiye, 7 milyonun üzerindeki öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve teknolojinin zararları konusunda eğitimler düzenlendi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA