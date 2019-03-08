Yaya Mahallesi mevkisinde, Mehmet Gönüllü idaresindeki yolcu otobüsü ile İsa Yılmaz yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Kazada, her iki araç da yol kenarındaki bariyerleri aşarak zeytinlik araziye savruldu.

Kazada, otobüs şoförü Mehmet Gönüllü ile ismi henüz belirlenemeyen otobüsün muavini olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 7 yolcu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık ve Burhaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü İsa Yılmaz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA