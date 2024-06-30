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Türkiye
AA 30.06.2024 10:58

Lise müdür yardımcısının öldürülmesine ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye getirildi.

Lise müdür yardımcısının öldürülmesine ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren D.G.  ile gözcülük yapan B.Y'nin (20) yakalanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 11 kişi, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Çoğaç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. ​​​​​​​

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