Çiftlikköy ilçesinde sahte alkol tüketiminden dolayı bir kişinin hastaneye kaldırılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı araştırma, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerinde E.T'nin sahte alkol sattığını tespit etti.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 litrelik su şişelerinde kaçak alkol ile yine şişe içerisinde yapıma hazır kaçak alkol ele geçirildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin kaçak alkolü il merkezindeki R.Ö'ye ait iş yerinden aldığı bilgisine ulaşan ekipler, iş yeri ve sahibinin ikametinde yaptığı aramada limon kolonyaları bidonları içerisinde 33 adet 1 litrelik etil alkol, 9 adet alkol yapımında kullanılan tatlandırıcı aroma ve 9 adet alkol test kiti ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş yeri sahibi R.Ö. ise emniyetteki işlemleri sonrası salıverildi.