Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonu inşaata daldı
[Fotograf: DHA]
Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şantiyeye daldı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Virajı döndükten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışan işçilere doğru hızla yol aldı.
Kamyon şantiyeyi çeviren paravanlara çarptı. İşçiler can havliyle kamyondan kaçtı, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:28
- 12:20
- 12:17
- 12:22
- 12:10
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz