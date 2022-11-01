Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde istihbaratçısı olduğu belirlenen şüpheli Adana'da emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptıkları ortak çalışmayla daha önce Suriye'de DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüten yabancı uyruklu M.S'nin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıp kentteki bir adreste saklandığını tespit etti.
Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli M.S'yi yakaladı.
Bu arada, gözaltına alınan zanlının bir kardeşinin de örgüt saflarında katıldığı çatışmada öldürüldüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adana DEAŞ Terörle Mücadele
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