İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ürünlerine yönelik çalışmada, Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen 6 iş yeri, 2 depo ve eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, 3 araca incelenmek üzere el konuldu.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, piyasa değerinin 33 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilen 119 milyon 530 bin bandrolsüz boş makaron, 2 ton 286 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 ton 165 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin bandrolsüz dolu makaron, 3 elektrikli sigara dolum makinesi ve 4 kompresör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 14'ü serbest bırakıldı.