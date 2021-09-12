Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki SİHA destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, jandarma komando birliklerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli operasyon gerçekleştirildi.
Eren-2 operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK
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