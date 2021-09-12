Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
İstanbul'un Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Eylül tarihlerinde Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 10 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet baskı makinesi, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 315 lira ele geçirildi.
Baskınlarda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 3 zanlınınsa çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz