Dünyanın ilk kıtalar arası triatlonu "bugün" İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Triatlon; yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi, bisiklette TEM Otoyolu Güney Şeridi, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasında yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, organizasyon kapsamında TEM Otoyolu'nun bir bölümü saat 05.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Ayrıca, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Sultan ve Atatürk caddeleri de 5.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Triatlon'un yüzme bölümünden boğaz trafiği de etkilenecek. Saat 07.00 ile 09.10 arasında vapur seferleri gerçekleştirilmeyecek.