Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin paylaştığı tahminlere göre, özellikle çarşamba ve perşembe günü sağanak yurt genelinde etkili olacak.

Cuma günü ise hava yurt genelinde açık veya az bulutlu olacak. Ancak Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Akdeniz kıyılarında yağışlar çarşamba gününden itibaren etkili olacak. İstanbul'da çarşamba gününe kadar yağış beklenmiyor. Ankara ve İzmir'de ise kısa süreli gök gürültülü sağanak görülecek.

Haftalık Hava Durumu ( 11 - 17 Eylül 2021)

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/JM9ASKVLf8 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 10, 2021

"Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli yağışlar görebiliriz"

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yeni haftaya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Önümüzdeki hafta boyunca Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli yağışlar görebiliriz. Uyarıları takip etmekte fayda var.

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin tamamında yağış göreceğiz. Zaman zaman İç Ege, İç Anadolu'nun batısında, Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri Batı Akdeniz'in tamamında yağış bekliyoruz.