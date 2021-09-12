Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroji'den iki bölge için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi, Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak Meteoroloji
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