Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Sanayi Mahallesi'nde kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen bir binada çökme meydana geldi.

İş makinesi çöken binanın altında kaldı, operatör kabin içerisinde sıkıştı. Yaralanan operatör, çevredekilerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan operatör, tedavi altına alındı.