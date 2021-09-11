Günler öncesinden duyurdular, koronavirüs aşılarına ve PCR testine karşı toplanma çağrısı yaptılar. Ancak katılım beklediklerinin altında kaldı.

Aşı karşıtları 'Büyük Uyanış' mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanında buluştu. Miting için alana girişlerde üst taraması yapıldı. Kontrollerde aşı kartı ya da PCR testi istenmedi.

Günlerce yapılan duyurulara rağmen, aşı karşıtları Maltepe miting meydanında istedikleri kalabalığa ulaşamadı.

Katılımcılar maske ve mesafe kuralını ihlal etti

Katılımcılar pankartlar açtı, aşıya karşı tepkilerini sloganlarla dile getirdi. Etkinlikte çok sayıda polis de görev aldı.

Ekipler kalabalığa birçok kez uyarıda bulundu. Ancak katılımcıların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Mitinge katılım beklenenin çok altında kaldı. Yapılan konuşmaların ardından grup dağıldı.