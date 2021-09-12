Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut İlçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Geçimli Mahallesi Dikilitaş mevkisinde, İ.A. yönetimindeki saman yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü İ.A. ve yolcu M.K.'nin yaralandığını, yolculardan Kerim Pantık'ın da hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar ve Pantık'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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