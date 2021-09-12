Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 06:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Avcılar'da geri dönüşüm tesisindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tahtakale Mahallesi Selvi Sokağı'ndaki geri dönüşüm tesisindeki plastik ham maddeler bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Maddi hasar meydana gelen tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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