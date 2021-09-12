İstanbul Ataşehir'de 4 kişi sabaha karşı bir teknoloji mağazasına girerek, mağazadan 4 çuval dolusu telefon çaldı.

4 zanlı, tanınmamak için herhangi bir önlem almadı. Ne kullandıkları aracın plakasını sakladılar, ne de yüzlerini.

Hızla iş yerindeki 289 adet telefonu çalan zanlılar, geldikleri arabayla uzaklaştı.

O anlarda kayıtta olan kamera ise şüphelileri ele verdi.

Telefonların değeri toplam 2 milyon 400 bin liraydı

Polis her kareyi saniye saniye inceledi. Kimliklerinin belirlenmesinin ardından 4 zanlı çaldıkları telefonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinden sonra da adliyeye sevk edildi.

Çalınan telefonların toplam değerinin 2 milyon 400 bin lira olduğu belirtildi.

