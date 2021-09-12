Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 2,4 milyon liralık telefon hırsızlığı
İstanbul Ataşehir'de teknoloji mağazasına giren hırsızlar 2 milyon 400 bin lira değerinde 289 adet cep telefonu çaldı. Polis, kamera kayıtlarını titizlikle inceledi, 4 şüpheli çaldıkları telefonlarla yakalandı.
İstanbul Ataşehir'de 4 kişi sabaha karşı bir teknoloji mağazasına girerek, mağazadan 4 çuval dolusu telefon çaldı.
4 zanlı, tanınmamak için herhangi bir önlem almadı. Ne kullandıkları aracın plakasını sakladılar, ne de yüzlerini.
Hızla iş yerindeki 289 adet telefonu çalan zanlılar, geldikleri arabayla uzaklaştı.
O anlarda kayıtta olan kamera ise şüphelileri ele verdi.
Telefonların değeri toplam 2 milyon 400 bin liraydı
Polis her kareyi saniye saniye inceledi. Kimliklerinin belirlenmesinin ardından 4 zanlı çaldıkları telefonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinden sonra da adliyeye sevk edildi.
Çalınan telefonların toplam değerinin 2 milyon 400 bin lira olduğu belirtildi.
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