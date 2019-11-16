Çoğu sürücü aracına lastik alırken ya fiyatını bakıyor ya da markasına. Ancak güvenlik için bunlardan daha önemlisi lastiğin üretim tarihi.

Lastik Uzmanı Murat Gökçe, bir lastiğin raf ömrünün 10 yıl olduğunu belirtiyor.

Gökçe, "Üretim tarihi 2019 olan bir lastik 2029 yılına kadar güvenli bir şekilde kullanılabilir. Raf ömrünü tamamlamış bir lastik yeni dahi olmuş olsa can ve mal güvenliği açısından takılamaz." diye konuştu.

Raf ömrünü tamamlayan lastik hiç kullanılmamış da olsa özelliğini kaybediyor. Aracın yol tutuş kabiliyetini en aza indiriyor.

Peki lastiğin üretim tarihi nereden öğreniliyor?

Lastiğin yaşı yine lastiğin üzerinde D-O-T harfleriyle başlayan serinin sonundaki 4 basamaklı sayıda gizli. Bu sayının son iki hanesi lastiğin üretim yılını, ilk iki hanesi ise üretim haftasını gösteriyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da lastiğin diş derinliği. Burada yasal sınır oldukça önemli.

Yeni lastiklerde diş kalınlığının 8 milimetre olduğunu söyleyen Gökçe, yasal ömrü olan 1 virgül 6 milimetrenin altına düştüğünde lastiğin kesinlikle değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

50 bin kilometreden sonra lastiğin değişmesi gerekiyor

Uzmanlara göre yeni bir lastiğin takıldıktan sonra kullanım süresi ortalama 50 bin kilometre ile sınırlı. Bu noktadan sonra lastiğin değiştirilmesi öneriliyor.

Haber: Ahmet Yılmaz

Kamera: Mehmet Yılmaz