Türkiye
Takla atan araç direkte asılı kaldı16 Kasım 2019 Cumartesi 19:46 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 19:48
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ve taklalar atan hafif ticari araç, ön kısmının üzerinde, direğe dayalı halde dik şekilde asılı kaldı.
Siverek- Karacadağ Mahallesi yolunda, Aydın Kulaksız yönetimindeki 63 VV 293 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.
Yol kenarındaki telefon direğine dayanan araç, ön kısmının üzerinde asılı kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücünün yara almadığı kaza sonrası bölgeye giden mahalleli aracın duruşunu görünce şaşkınlık yaşadı.
Kazada hasar gören araç daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: DHA