Soğuk ve yağışlı hava ülkeyi terk etti. Özellikle hafta içi yağış beklentisi yok, yurt genelinde açık bir hava hakim olacak. Eskilerin deyimiyle pastırma yazı kapıda.

Haftanın ilk günü yurdun batısında kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Ülkemizin kuzey batı kesimlerinde kısa süreli yağışlar görülecek. Edirne, Çanakkale, İzmir çevrelerinde sağanak beklentimiz var. Diğer bölgelerde hava az bulutlu açık olacak." dedi.

Sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Hava sıcaklığı da mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Başkentte birkaç gündür hissedilen kış soğuğu yerini yazdan kalma günlere bırakacak. Hafta başı itibarıyla hava ısınacak, termometreler 20 dereceye kadar çıkacak.

Sıcaklıklar 22 dereceye kadar çıkacak

İstanbulluları da sıcak bir hafta bekliyor. Hava sıcaklığı hafta ortasında 22 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de pazartesi beklenen sağanak geçişlerinden sonra hava yeniden açacak. Sıcaklık salı günü 22 dereceye kadar çıkacak.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Ufuk Karagül